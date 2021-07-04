Попередній рекорд також належав Герді. У 2014 році Книга рекордів вже реєструвала її колекцію, у якій тоді було 6320 предметів. За 7 років жінка збільшила її майже вдвічі.

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Зараз Герді Шоєрс 47 років, і більшу частину свого життя вона колекціонує Смурфиків. Жінка почала збирати різноманітні речі з веселими героями, коли їй було 7 чи 8 років. На це її надихнув брат, який зламав одну з іграшок Герди. Тоді вона вирішила, що облаштує спеціальне місце, де її речі будуть у безпеці.

Досить швидко вона захопилася колекціонуванням, і воно стало її хобі на кілька десятиліть. "Мені це подобається. Немає жодної іншої причини робити це, ніж те, що я отримую задоволення", – розповіла Герда.

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Після встановлення свого другого рекорду, жінка вирішила припинити рахувати предмети у своїй колекції. Вона пропонує іншим колекціонерам перевершити її рекорд та завоювати власні титули – Герда б із задоволенням подивилася на результат їхньої праці.

Герда Шоєрс припускає, що усі накопичені речі зі Смурфиками можуть бути цінними. Тому вона не виключає, що коли-небудь зможе їх продати.

Я думаю, що легко могла б отримати 100 000 доларів чи навіть більше, якби продавала все окремо,

– розповіла колекціонерка.







Частина колекції Герди Шоєрс / Фото WTMJ-TV

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