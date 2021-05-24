Персіваль розпочав свою колекцію ще у 5-річному віці. Зараз йому 50, але любов до іграшок з Burger King, McDonald's і Jollibee нікуди не зникла.

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Чоловік з дитинства дуже відповідально ставиться до своїх іграшок. Він турбувався про кожну з них і ніколи не розглядав їх як щось "одноразове", на відміну від ровесників, які дуже швидко псували та знищували свої іграшки.

У дорослому віці Персіваль навіть побудував власний 3-поверховий будинок, аби зберігати свою колекцію у належних умовах. Кімнати у ньому заставлені та завішані іграшками з підлоги до стелі.



Частина колекції іграшок філіппінця / Фото Персіваля Луга

Одна із найважливіших та найзнаковіших іграшок для чоловіка – це Hetty Spaghetti, талісман філіппінської мережі швидкого харчування Jollibee. Він отримав її ще у 1988 році від своєї мами.

У майбутньому Персіваль Луг планує відкрити публічну виставку або цілий музей для своєї колекції. Він переконаний, що це дасть людям можливість повернутися до дитячих спогадів. А поки що чоловік веде власний блог, де розповідає цікаві історії про свої іграшки.

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