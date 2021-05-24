Персиваль начал свою коллекцию еще в 5-летнем возрасте. Сейчас ему 50, но любовь к игрушкам их Burger King, McDonald's и Jollibee никуда не исчезла.

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Мужчина с детства очень ответственно относится к своим игрушкам. Он беспокоился о каждой из них и никогда не рассматривал их как нечто "одноразовое", в отличие от сверстников, которые очень быстро портили и уничтожали свои игрушки.

Во взрослом возрасте Персиваль даже построил собственный 3-этажный дом, чтобы хранить свою коллекцию в надлежащих условиях. Комнаты в нем заставлены и завешаны игрушками с пола до потолка.



Часть коллекции игрушек филиппинца / Фото Персиваля Луга

Одна из самых важных и самых знаковых игрушек для мужчины – это Hetty Spaghetti, талисман филиппинской сети быстрого питания Jollibee. Он получил ее еще в 1988 году от своей мамы.

В будущем Персиваль Луг планирует открыть публичную выставку или целый музей для своей коллекции. Он убежден, что это даст людям возможность вернуться к детским воспоминаниям. А пока мужчина ведет собственный блог, где рассказывает интересные истории о своих игрушках.

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