В 2017 году женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самыми длинными ногтями в мире. Но сейчас она наконец решила от них избавиться.

54-летняя Аянна Уильямс, жительница Хьюстона, что в США, имеет самые длинные ногти в мире. Сейчас их длина достигает 97 сантиметров – женщина не стригла их с 1992 года, сообщает Metro.

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В конце концов, американка решила избавиться от ногтей, чтобы иметь возможность заниматься повседневными делами. Раньше ей помогал муж, но 6 лет назад они развелись. Аянна выставила собственные ногти на продажу и объявила немалую цену – 47 тысяч долларов (более 1,3 миллиона гривен).

Я решила сделать это еще год назад, но продам их только по правильной цене. Я не отрежу ногти, пока не появится реальный покупатель. А пока они будут продолжать расти,

– поделилась Аянна.



В 2017 году женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса / Фото Triangle News

С ногтями такой длины трудно выполнять даже элементарные действия. Например, чтобы набрать номер телефона, женщине приходится взять карандаш, а чтобы надеть джинсы, она использует плоскогубцы, с помощью которых подтягивает штаны и застегивает замок. С мытьем посуды, уборкой дома и многими другими делами ей помогают дети и внуки.





Длина ногтей Аянны – 97 сантиметров / Фото Triangle News

Аянна говорит, что уже не может дождаться, когда ее ногти наконец кто-то купит, и она сможет быстро и удобно делать что угодно.