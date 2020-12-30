У 2017 році жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як людина з найдовшими нігтями у світі. Але зараз вона нарешті вирішила їх позбутися.

54-річна Аянна Вільямс, мешканка Х'юстона, що у США, має найдовші нігті у світі. Наразі їхня довжина сягає 97 сантиметрів – жінка не стригла їх з 1992 року, повідомляє Metro.

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В решті решт, американка вирішила позбутися нігтів, щоб мати змогу займатися повсякденними справами. Раніше їй допомагав чоловік, але 6 років тому вони розлучилися. Аянна виставила власні нігті на продаж та оголосила чималу ціну – 47 тисяч доларів (понад 1,3 мільйона гривень).

Я вирішила зробити це ще рік тому, але продаватиму їх лише за правильною ціною. Я не обрізатиму нігті, поки не з'явиться реальний покупець. До того часу вони продовжуватимуть рости,

– поділилася Аянна.



У 2017 році жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса / Фото Triangle News

З нігтями такої довжини важко виконувати навіть елементарні дії. Наприклад, щоб набрати номер у телефоні, жінці доводиться взяти олівець, а щоб одягнути джинси, вона використовує плоскогубці, за допомогою яких підтягує штани та застібає замок. З миттям посуду, прибиранням будинку та багатьма іншими справами їй допомагають діти та онуки.





Довжина нігтів Аянни – 97 сантиметрів / Фото Triangle News

Аянна говорить, що вже не може дочекатися, коли її нігті нарешті хтось купить, і вона зможе самостійно робити що завгодно.