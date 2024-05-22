Как объяснила сама женщина, она начала видеть будущее после того, как в нее ударила молния.

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Тогда она якобы умерла и оказалась в месте, где ее встретил ее покойный дедушка. Женщина четко почувствовала, что ее душа покинула тело.

Я подумала, где мой зонтик? На стоянке валялся мой зонтик, а примерно в сорока метрах я видела свое тело,

– вспомнила женщина.

После этого шар света увела ее прочь от места происшествия в райский сад. Затем Элизабет якобы имела долгий разговор со своим умершим дедушкой.

"Мне сказали, что я могу остаться там, если захочу, или я могу вернуться. И он собирался помочь мне принять это решение, ответив на любые мои вопросы", – добавила она.

Ей сказали, что, если она решит вернуться к своей жизни на Земле, у нее будет еще один ребенок, но ее брак закончится разводом. Но Элизабет все же решила, что хочет вернуться.

Какие события предсказала женщина

Вместе с тем ее дедушка рассказал ей кое-что о будущем. Он сказал, что Джордж Буш выиграет предстоящие президентские выборы.

Элизабет призналась, что очень часто новости о событиях появляются у нее в голове еще до того, как они происходят. А когда после удара молнией она выздоравливала и много спала, то ей снились сны о будущем. И все они были ужасными.

Интересно, что Элизабет видела во сне катастрофу рейса 800 компании TWA в 1996 году, вплоть до мельчайших подробностей. Вещие сны не прекращались, и Элизабет было трудно с ними справиться. Из-за бремени этих ужасных знаний ей было трудно жить, и, как ее и предупреждали, ее брак распался.

Самым тяжелым для нее был кошмар, в котором ей снилось, что она разговаривает с жертвой авиакатастрофы в тот момент, когда самолет вот-вот упадет. Элизабет написала две книги о своих видениях. И, по ее словам, вещие сны стали более редкими. Она считает, это происходит, потому что она рассказывает о них.