Як пояснила сама жінка, вона почала бачити майбутнє після того, як у неї вдарила блискавка.

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Тоді вона нібито померла і опинилася в місці, де її зустрів її покійний дідусь. Жінка чітко відчула, що її душа покинула тіло.

Я подумала, де моя парасолька? На стоянці валялася моя парасолька, а приблизно за сорок метрів я бачила своє тіло,

– згадала жінка.

Після цього куля світла повела її геть від місця події в райський сад. Потім Елізабет нібито мала довгу розмову зі своїм померлим дідусем.

"Мені сказали, що я можу залишитися там, якщо захочу, або я можу повернутися. І він збирався допомогти мені прийняти це рішення, відповівши на будь-які мої запитання", – додала вона.

Їй сказали, що, якщо вона вирішить повернутися до свого життя на Землі, у неї буде ще одна дитина, але її шлюб закінчиться розлученням. Але Елізабет все ж вирішила, що хоче повернутися.

Які події передбачила жінка

Разом з тим її дідусь розповів їй дещо про майбутнє. Він сказав, що Джордж Буш виграє майбутні президентські вибори.

Елізабет зізналася, що дуже часто новини про події з'являються в неї в голові ще до того, як вони відбуваються. А коли після удару блискавкою вона одужувала і багато спала, то їй снилися сни про майбутнє. І всі вони були жахливими.

Цікаво, що Елізабет бачила уві сні катастрофу рейсу 800 компанії TWA 1996 року, аж до найдрібніших подробиць. Віщі сни не припинялися, і Елізабет було важко з ними впоратися. Через тягар цих жахливих знань їй було важко жити, і, як її й попереджали, її шлюб розпався.

Найважчим для неї був кошмар, у якому їй снилося, що вона розмовляє з жертвою авіакатастрофи в той момент, коли літак ось-ось впаде. Елізабет написала дві книжки про свої видіння. І, за її словами, віщі сни стали рідшими. Вона вважає, це відбувається, тому що вона розповідає про них.