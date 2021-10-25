Американец взял кредит на поддержку бизнеса, и купил карточку с покемоном за 57 000 долларов

Американца Вината Удомсина со штата Джорджия обвинили в мошенничестве из-за того, что он взял льготный кредит на поддержку бизнеса во время пандемии, но вместо того, чтобы выплатить зарплату своим работникам, купил коллекционную карточку Pokemon.

Мужчина потратил на нее большую часть кредитных средств, а именно 57 789 долларов (1,5 миллиона гривен) из полученных 85 000 долларов (2,2 миллиона гривен).

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Винат Удомсин получил кредит в августе прошлого года. В заявке на участие в льготной государственной программе он указал, что с 2018 года владеет бизнесом со 235 000 долларов годового дохода. По словам мужчины, в его компании работает 10 человек. Он получил положительный ответ и деньги для выплаты долгов и заработных плат сотрудникам.

Однако в действительности бизнесмен решил распорядиться этими средствами иначе. Через 5 месяцев после получения кредита он приобрел коллекционную карточку Pokemon, какую именно – неизвестно.

Коллекционные карточки с покемонами являются очень редкими и дорогостоящими – цены на них постоянно растут. Самая дорогая из них была продана за 369 000 долларов (9,7 миллиона гривен) в декабре 2020 года.

Эта покупка привлекла внимание налоговиков. После расследования выяснилось, что мужчина соврал о количестве работников и доходе его компании. Теперь ему грозит максимально возможное наказание – 250 000 долларов (6,5 миллиона гривен) штрафа и до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

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