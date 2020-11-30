Мужчина выпил пиво за 7 долларов, и оставил чаевые в сотни раз больше.

Клиент одного из баров в Кливленде под названием Nighttown купил один бокал пива и оставил "на чай" 3 тысячи долларов, сообщают Развлечения 24. Об это случае в Facebook рассказал владелец заведения Брендан Ринг. За несколько дней до этого он обьявил о временном закрытии в связи с пандемией коронавируса.

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Перед тем, как мы закрыли Nighttown сегодня, в бар вошел клиент, заказал пиво и сразу же попросил счет. Он пожелал мне всего наилучшего, и попросил поделиться чаевыми с четырьмя сотрудниками, которые работали сегодня. Когда посетитель вышел, я увидел, что он оставил сумасшедшую сумму – 3 тысячи долларов, при том, что заказал всего лишь одно пиво стоимостью 7 долларов. Я был убежден, что он ошибся, и догнал его. Но этот господин сказал, что все в порядке и ошибки нет. Я мог бы раскрыть его имя, но не уверен, что он хотел бы этого. Мы с официантами невероятно благодарны за этот грандиозный жест,

– написал Брендан Ринг на своей странице в Facebook.