Чоловік випив пиво за 7 доларів, і залишив у сотні разів більші чайові.

Клієнт одного з барів в Клівленді під назвою Nighttown придбав один келих пива та залишив "на чай" 3 тисячі доларів, повідомляють Розваги 24. Про цей випадок у Facebook розповів власник закладу Брендан Рінг. За кілька днів до цього він оголосив про тимчасове закриття бару у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Читайте також: Різдвяне пиво: церква пригостила людей напоями власного виробництва замість святкових віночків

Перед тим, як ми зачинили Nighttown сьогодні, до бару увійшов клієнт, замовив пиво і одразу ж попросив рахунок. Він побажав мені всього найкращого, і попросив поділитися чайовими з чотирма співробітниками, які працювали сьогодні. Коли відвідувач вийшов, я побачив, що він залишив шалену суму – 3 тисячі доларів, при тому що замовив пиво вартістю 7 доларів. Я був переконаний, що він помилився, і догнав його. Проте цей добродій сказав, що все в порядку і помилки немає. Я міг би розкрити його ім'я, проте не впевнений, що він хотів би цього. Ми з офіціантами неймовірно вдячні за цей грандіозний жест,

– написав Брендан Рінг на своїй сторінці в Facebook.