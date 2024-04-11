Американец случайно приобрел идентичные лотерейные билеты: получил ли он двойной приз

Мужчина в США ошибочно приобрел несколько идентичных билетов для розыгрыша Powerball. Интересно, что он до последнего не понимал, что это для него значит.

Как рассказал счастливчик, он не учел, что его некоторые его билеты имеют одинаковые наборы номеров.

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Когда он пришел в магазин, чтобы проверить билеты, то услышал, что в том же магазине продали 2 выигрышных билета на 1 миллион долларов. По его словам, после этого он понял, что имеет дубликаты.

Мужчина сказал, что был шокирован, когда отсканировав билет, обнаружил, что он совпадал с первыми пятью номерами розыгрыша, это означало, что он получил приз в 1 миллион долларов. Счастливчик сразу же позвонил жене.

Мы плакали. Через 20 минут после этого, когда я положил билет, я вернулся к другим билетам. Это было сногсшибательно. Я понятия не имел, что удвоил джекпот,

– сказал он.

В конце концов, сумма приза удвоилась и теперь муж и жена получили 2 миллиона долларов. Пара заявила, что планирует инвестировать свой выигрыш.

Ранее мужчина из Мэриленда ошибся номерами в лотерею, но именно эта случайность помогла ему выиграть. Мужчина планирует потратить выигранные деньги на сбережения и отпуск.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)