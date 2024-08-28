Счастливчик сорвал джекпот в лотерею, вспомнив о бывшей: как ему это удалось

Американец из штата Массачусетс сорвал куш в лотерею. Он выиграл джекпот в размере 2,64 миллиона долларов, используя номер телефона бывшей жены.

Интересно, что он использовал его для игры в Megabucks в течение 30 лет.

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Американец рассказал представителям государственной лотереи, что некоторые из цифр были номером стационарного телефона его жены, когда они только начали встречаться. Мужчина узнал о своей удаче, когда вместе с семьей гостил в штате Мэн.



Американец сорвал куш в лотерее / Фото UPI

Я проснулся в воскресенье утром, взял телефон, зашел в приложение и поехал на своем джипе, чтобы взять билет и убедиться, что у меня совпали все цифры,

– сказал он.

Счастливчик отметил, что его выигрыш пойдет на образование его детей и на покупку новых носков для себя.