Цікаво, що він використовував його для гри в Megabucks протягом 30 років.

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Американець розповів представникам державної лотереї, що деякі з цифр були номером стаціонарного телефону його дружини, коли вони тільки почали зустрічатися. Чоловік дізнався про свою удачу, коли разом із сім'єю гостював у штаті Мен.



Американець зірвав куш у лотереї / Фото UPI

Я прокинувся в неділю вранці, взяв телефон, зайшов у застосунок і поїхав на своєму джипі, щоб узяти квиток і переконатися, що в мене збіглися всі цифри,

– сказав він.

Щасливчик зазначив, що його виграш піде на освіту його дітей і на купівлю нових шкарпеток для себе.