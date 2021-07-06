Превзошел себя: американец съел 76 хот-догов за 10 минут и во второй раз попал в Книгу Гиннеса

Американец Джои Честнат завоевал уже 14-ю победу на конкурсе по поеданию хот-догов, который ежегодно проводят 4 июля на День независимости США. Кроме того, он превзошел собственный мировой рекорд, и во второй раз попал в Книгу Гиннеса. Чтобы получить эти титулы, ему пришлось съесть 76 хот-догов за 10 минут.

Предыдущий рекорд Джои Честнат установил в прошлом году. Тогда за 10 минут он съел 75 хот-догов, что принесло ему 13-ю победу в конкурсе "Знаменитые хот-доги Натана" и первое упоминание в Книге рекордов Гиннеса.

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Джои Честнат с хот-догами / Фото Sipa USA

Но тогда победа не была такой яркой. В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс проводили без зрителей в закрытом помещении. Именно поэтому, Джои Честнат с нетерпением ждал следующего конкурса, чтобы выиграть снова и разделить свои успехи с публикой.

Так и произошло. В этом году мероприятие проводили на бейсбольном стадионе с 5 тысячами зрителей. Это очень помогло рекордсмену в который раз превзойти собственные достижения.

Это было приятно. Даже если мне было неудобно, все подбадривали и подталкивали меня – это заставляло меня чувствовать себя хорошо,

– рассказал любитель хот-догов.

Конкурс по поеданию хот-догов провели и среди женщин. Самой успешной в этом деле стала Мишель Леско, которая съела 30 с половиной хот-догов.

Победители получили не только всеобщее признание и восторг публики, но и приятные бонусы – пояса и денежные призы. За 1 место организаторы конкурса заплатили 10 тысяч долларов (274 тысячи гривен), за 2 – 5 тысяч долларов (137 тысяч гривен), а за 3 – 2,5 тысячи долларов (68,5 тысячи долларов).

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