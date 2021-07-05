По условиям Книги Гиннеса, длину горки измеряли по самому длинному расстоянию, которое по ней может проехать человек. Сначала сотрудник Natural Light Beer проехал 611,7 метра, и этого уже было достаточно для установления рекорда. Однако во время следующих попыток его удалось увеличить до 616 метров.

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Мы подумали о наших потребителей, и том, что они будут делать 4 июля. Они на заднем дворе, хорошо проводят время, и катание на водной горке – это отличное занятие, которое все так любят,

– поделился Бен Мартинес, директор по маркетингу Natural Light Beer.

Тогда в компании решили, что установка самой длинной водной горки и возвращение мирового рекорда в США – это лучший способ отпраздновать День независимости. Кроме того, это событие посвятили выпуску нового пива.

Предыдущий рекорд был установлен в Иордании. В 2015 году там зарегистрировали водную горку длиной 611,4 метра.

В США установили самую длинную водяную горку в мире: смотрите видео