За умовами Книги Гіннеса, довжину гірки виміряли найдовшою відстанню, яку по ній може проїхати людина. Спершу співробітник Natural Light Beer проїхав 611,7 метра, і цього вже було достатньо для встановлення рекорду. Проте під час наступних спроб його вдалося збільшити до 616 метрів.

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Ми подумали про наших споживачів, і те, що вони робитимуть 4 липня. Вони на задньому дворі, добре проводять час, і катання на водяній гірці – це чудове заняття, яке всі так люблять,

– поділився Бен Мартінес, директор з маркетингу Natural Light Beer.

Тоді у компанії вирішили, що встановлення найдовшою водяної гірки і повернення світового рекорду у США – це найкращий спосіб відсвяткувати День незалежності. Крім того, цю подію присвятили випуску нового пива.

Попередній рекорд був встановлений в Йорданії. У 2015 році там зареєстрували водяну гірку довжиною 611,4 метра.

У США встановили найдовшу водяну гірку у світі: дивіться відео