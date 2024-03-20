Так, в конце концов, и произошло. Американец сорвал приз в размере 500 000 долларов.

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59-летний мужчина признался, что покупает мгновенные билеты ежедневно

На заправке, на которой я обычно останавливаюсь, работал новый человек, и я сказал: "Новый продавец сегодня продаст мне большой выигрыш!",

– сказал мужчина.

И это действительно оказалось правдой. Когда счастливчик стер защитный слой, то увидел главный приз в размере 500 000 долларов.

"Когда я выцарапал билет, я увидел приз в 500 000 долларов, мне пришлось несколько раз посчитать нули, чтобы убедиться, что я все правильно прочитал. Я был так счастлив, что едва не расплакался", – добавил он.

Победитель до сих пор не может осознать своего счастья. Но он уже поделился планами на будущее. Мужчина заметил, что его денежный приз пойдет на пенсию, ремонт дома и инвестиции.

Ранее мы писали о женщине, которая так часто выигрывала в лотерею, что что ее начали подозревать в мошенничестве. По ее словам, из-за этого она даже чувствовала себя преступницей.

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