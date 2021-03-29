Отважный поклонник кинематографической вселенной Marvel побил мировой рекорд Гиннесса. Мужчина посмотрел в кинотеатрах ленту "Мстители: финал" 191 раз.

"Мстители: финал", возможно, был одним из самых ожидаемых фильмов в истории. Ему даже удалось на некоторое время побить рекорд Джеймса Кэмерона с фильмом "Аватар" по кассовым сборам. Многие смотрели "Мстителей: финал" по несколько раз в кинотеатрах. Но никто не видел фильм больше, чем личный тренер и страстный фанат Рамиро Аланис из Флориды.

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Американец Рамиро Аланис посмотрел "Мстителей: финал" 191 раз и официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. На рекордное количество просмотров его вдохновил блогер NemRaps, который посмотрел ленту Marvel "Мстители: Война бесконечности" 103 раза.

Я Официально Потрясающий!!!,

– написал Рамиро в своем твиттере.

В своем твиттере счастливый Рамиро также разместил свою фотографию с актерами, которые сыграли главные роли в фильмах по вселенной Marvel: Джош Бролин (Танос), Джереми Реннер (Клинт Бартон / Соколиный глаз), Зои Салдан (Гамора), Крис Эванс (Стив Роджерс / Капитан Америка) и Дон Чидл (Джеймс Родс / Военная машина).

После получения рекорда как "человек, который больше всего раз посмотрел один и тот же фильм", Аланис поблагодарил своих близких, фанатов Marvel, а также сотрудников кинотеатров, которые поддерживали его.

Самым сложным в этой попытке был отказ от социальной жизни с семьей, тренажерного зала (я потерял 7 килограммов мышц) и управления своим рабочим временем,

– делится впечатлениями американец.



Американец посмотрел "Мстителей: финал" 191 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса / Фото guinnessworldrecords

Рамиро говорит, что с тех пор, как он познакомился со вселенной Marvel, ему больше всего нравится Стив Роджерс, известный как "Капитан Америка", которого играет голливудский актер Крис Эванс.

Его персонаж воплощает в себе многие ценности, которые я отстаиваю, праведность, доброту, мысли о других перед собой,

– рассказывает мужчина.

Мужчина посмотрел в кинотеатрах ленту "Мстители: финал" 191 раз / Фото guinnessworldrecords