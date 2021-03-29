Відважний шанувальник кінематографічного всесвіту Marvel побив світовий рекорд Гіннесса. Чоловік подивився в кінотеатрах стрічку "Месники: фінал" 191 раз.

"Месники: фінал", можливо, був одним з найбільш очікуваних фільмів в історії. Йому навіть вдалося на деякий час побити рекорд Джеймса Кемерона з фільмом "Аватар" за касовими зборами. Багато хто дивився "Месників: фінал" по кілька разів у кінотеатрах. Але ніхто не бачив фільм більше, ніж особистий тренер і пристрасний фанат Раміро Аланіс з Флориди.

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Американець Раміро Аланіс подивився "Месників: фінал" 191 раз і офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннесса. На рекордну кількість переглядів його надихнув блогер NemRaps, який подивився стрічку Marvel "Месники: Війна нескінченності" 103 рази.

Я Офіційно Приголомшливий!!!,

– написав Раміро у своєму твітері.

У своєму твітері щасливий Раміро розмістив також свою фотографію з акторами, які зіграли головні ролі у фільмах по всесвіту Marvel: Джош Бролін (Танос), Джеремі Реннер (Клінт Бартон / Соколине око), Зої Салдан (Гамора), Кріс Еванс (Стів Роджерс / Капітан Америка) і Дон Чидл (Джеймс Родс / Військова машина).

Після отримання рекорду як "людина, яка найбільше раз подивилася один і той же фільм", Аланіс подякував своїм близьким, фанатам Marvel, а також співробітникам кінотеатрів, які підтримували його.

Найскладнішим у цій спробі була відмова від соціального життя з сім'єю, тренажерного залу (я втратив 7 кілограмів м'язів) і управління своїм робочим часом,

– ділиться враженнями американець.



Американець подивився "Месників: фінал" 191 раз і потрапив до Книги рекордів Гіннесса / Фото guinnessworldrecords

Раміро каже, що з того часу, як він познайомився із Всесвітом Marvel, йому найбільше до вподоби Стів Роджерс, відомий як "Капітан Америка", якого грає голлівудський актор Кріс Еванс.

Його персонаж втілює в собі багато цінностей, які я відстоюю, праведність, доброту, думки про інших перед собою,

– розповідає чоловік.



Чоловік подивився в кінотеатрах стрічку "Месники: фінал" 191 раз / Фото guinnessworldrecords