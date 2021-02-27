Американец перевез свой дом на 7 кварталов: это стоило безумных денег
Переезд всегда предполагает хлопоты – выбор нового места, упаковка вещей, перевозка, обустройство и много других дел, которые необходимо сделать. Брокер по недвижимости из Сан-Франциско решил несколько изменить привычный план переезда. Он просто перевез свой дом по новому адресу.
Источник:Boredpanda
Тим Браун приобрел дом Викторианской эпохи за 2,6 миллиона долларов (более 72 миллионов гривен) в 2013 году. 2-этажный дом площадью 480 квадратных метров был построен еще в 1882 году. В этом году Тим Браун решил переехать и забрать свой дом с собой, чтобы освободить место для новостройки.
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Как удалось организовать переезд дома
Перевозка дома в Сан-Франциско / Фото AP Images
Здание буквально поместили на прицеп грузовика и переместили на 7 кварталов. Расстояние, на которое переехал целый дом – примерно 1 километр. Такая услуга стоила Тиму Брауну 400 тысяч долларов (более 11 миллионов гривен).
Маршрут перевозки дома / Скриншот Google Maps
В стоимость входила не только перевозка дома, но и демонтаж уличных фонарей, паркоматов и других обьектов, которые могли бы помешать на пути. Кроме того, мужчине пришлось получить более 15 различных разрешительных документов.
Посмотреть на переезд целого дома захотели сотни людей / Фото The Sun
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