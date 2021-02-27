Переезд всегда предполагает хлопоты – выбор нового места, упаковка вещей, перевозка, обустройство и много других дел, которые необходимо сделать. Брокер по недвижимости из Сан-Франциско решил несколько изменить привычный план переезда. Он просто перевез свой дом по новому адресу.

Тим Браун приобрел дом Викторианской эпохи за 2,6 миллиона долларов (более 72 миллионов гривен) в 2013 году. 2-этажный дом площадью 480 квадратных метров был построен еще в 1882 году. В этом году Тим Браун решил переехать и забрать свой дом с собой, чтобы освободить место для новостройки.

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Как удалось организовать переезд дома



Перевозка дома в Сан-Франциско / Фото AP Images

Здание буквально поместили на прицеп грузовика и переместили на 7 кварталов. Расстояние, на которое переехал целый дом – примерно 1 километр. Такая услуга стоила Тиму Брауну 400 тысяч долларов (более 11 миллионов гривен).



Маршрут перевозки дома / Скриншот Google Maps

В стоимость входила не только перевозка дома, но и демонтаж уличных фонарей, паркоматов и других обьектов, которые могли бы помешать на пути. Кроме того, мужчине пришлось получить более 15 различных разрешительных документов.

Перевозку дома начали в 6 часов утра. Несмотря на это, на впечатляющее действо пришли посмотреть около 600 человек.



Посмотреть на переезд целого дома захотели сотни людей / Фото The Sun