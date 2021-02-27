Переїзд завжди передбачає клопоти – вибір нового місця, пакування речей, перевезення, облаштування і багато інших справ, які необхідно зробити. Брокер з нерухомості Тім Браун, що мешкає у Сан-Франциско, вирішив дещо змінити звичний план переїзду. Він просто перевіз свій будинок за новою адресою.

Чоловік придбав будинок Вікторіанської епохи за 2,6 мільйона доларів (понад 72 мільйонів гривень) у 2013 році. 2-поверховий дім площею 480 квадратних метрів був побудований ще у 1882 році. Цьогоріч Тім Браун вирішив переїхати і забрати свій будинок із собою, аби звільнити місце для новобудови.

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Як вдалося організувати переїзд будинку



Перевезення будинку у Сан-Франциско / Фото AP Images

Будівлю буквально помістили на причеп вантажівки та перемістили на 7 кварталів. Відстань, на яку переїхав цілий будинок – приблизно 1 кілометр. Така послуга коштувала Тіму Брауну 400 тисяч доларів (понад 11 мільйонів гривень).



Маршрут перевезення будинку / Скриншот Google Maps

У вартість входило не лише перевезення будинку, а й демонтаж вуличних ліхтарів, паркоматів й інших об'єктів, які могли б завадити на шляху. Крім того, чоловікові довелося отримати більше, ніж 15 різних дозвільних документів.

Перевезення будинку розпочали о 6 годині ранку. Попри це, на вражаюче дійство прийшли подивитися близько 600 людей.



Подивитися на переїзд цілого будинку захотіли сотні людей / Фото The Sun