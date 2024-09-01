Мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы не платить алименты

В США мужчина сломал государственную базу данных и инсценировал свою смерть. Все потому, что он не хотел платить алименты.

Речь идет о мужчине, по имени Джесси Кипф из Кентукки.

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Зачем он инсценировал собственную смерть

39-летний мужчина признался, что в январе прошлого года получил доступ к системе регистрации случаев смерти на Гавайях и создал "дело" для собственной смерти.

Затем Кипф заполнил рабочее письмо свидетельства о смерти штата Гавайи., назначил себя медицинским удостоверителем дела и подтвердил свою смерть, с помощью цифровой подписи врача. Это означало, что он был успешно зарегистрирован как умерший во многих государственных базах данных.

Кипф признал, что сделал это, чтобы избежать своих непогашенных обязательств по алиментам на сумму свыше 100 000 долларов.

Он зашел слишком далеко

Однако на этом он не остановился. Хакер также получил доступ к другим системам регистрации случаев смерти и компаниям во время несвязанных атак, которые он совершил, используя украденные данные для входа в систему настоящих врачей и работников.

Мужчина предлагал продавать доступ к системам и продавал другим киберпреступникам в даркнете украденные базы данных, содержащие личную информацию, в том числе номера социального страхования.

Как накажут нарушителя

Согласно федеральному закону, Кипф должен отбыть 85 процентов своего тюремного срока и будет под надзором Управления пробации США в течение трех лет.

Эта схема была циничной и разрушительной попыткой, основанной частично на недопустимой цели уклонения от своих обязательств по алиментам,

– сказал прокурор США из Восточного округа Кентукки Карлтон Шиер.

Убытки правительственным и корпоративным компьютерным системам и их неуплата своих обязательств по алиментам составили в общей сложности 195 758, 65 доллара.