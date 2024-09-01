Мовиться про чоловіка, на ім'я Джессі Кіпф із Кентуккі.

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Навіщо він інсценував власну смерть

39-річний чоловік зізнався, що у січні минулого року отримав доступ до системи реєстрації випадків смерті на Гаваях та створив "справу" для власної смерті.

Потім Кіпф заповнив робочий лист свідоцтва про смерть штату Гаваї, призначив себе медичним посвідчувачем справи та підтвердив свою смерть, використовуючи цифровий підпис лікаря. Це означало, що він був успішно зареєстрований як померлий у багатьох державних базах даних.

Кіпф визнав, що зробив це, щоб уникнути своїх непогашених зобов'язань щодо аліментів на суму понад 100 000 доларів.

Він зайшов надто далеко

Однак на цьому він не зупинився. Хакер також отримав доступ до інших систем реєстрації випадків смерті та до компаній під час непов'язаних атак, які він здійснив, використовуючи вкрадені дані для входу до системи справжніх лікарів та працівників.

Чоловік пропонував продавати доступ до систем і продавав іншим кіберзлочинцям у даркнеті вкрадені бази даних, що містять особисту інформацію, зокрема номери соціального страхування.

Як покарають порушника

Згідно з федеральним законом, Кіпф має відбути 85 відсотків свого тюремного терміну і перебуватиме під наглядом Управління пробації США протягом трьох років.

Ця схема була цинічною та руйнівною спробою, заснованою частково на неприпустимій меті ухилення від своїх зобов'язань щодо аліментів,

– сказав прокурор США зі Східного округу Кентуккі Карлтон Шієр.

Збитки урядовим та корпоративним комп'ютерним системам та його несплата своїх зобов'язань за аліментами становили загалом 195 758,65 долара.