Заработали на ремонте

Во время работ в подвале мужчина нашел под потолком небольшой металлический чемодан. Он не сразу открыл его, а вынес на улицу и позвал жену.

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Когда американцы открыли чемодан вместе, они увидели внутри 3 свертка и газету Cleveland Plain Dealer, датированную 25 марта 1951 года. В пакетах было большое количество долларовых банкнот 1928 – 1934 годов выпуска. Некоторые из них оказались редкими – они почти не были в обороте. Супруги насчитали 23 000 долларов (643 500 гривен).

Однако на этом все не кончилось. Продолжив работать в подвале, мужчина нашел еще один чемодан с похожим содержимым. Там было еще 22 000 долларов (615 550 гривен), поэтому пара в общей сложности получила 45 000 долларов (1,2 миллиона гривен).

В целом в двух чемоданах было 45 000 долларов / Фото Imgur, Branik12

Супруги потратят эту сумму на погашение долгов. "Мы скучные люди и тратим все лишние деньги на выплату ипотеки, эти средства тоже пойдут туда", – поделился мужчина.

Интересная находка во время ремонта

Другая американская семья тоже делала ремонт и сняла покрытие со стены в одной из комнат. Там их ждал интересный сюрприз – вся стена была заклеена коллекционными бейсбольными карточками 1980-х годов. Оказалось, что сын предыдущих владельцев дома в юности очень увлекался бейсболом и таким образом решил украсить свою спальню. Позже оторвать карточки не удалось, поэтому их просто закрыли черепицей.