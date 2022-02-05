В одной из спален на стенах была черепица, изначально предназначенная для применения на фасадах или крыше дома. Новая владелица дома, Мелисса Бродт, подумала, что в этом была творческая затея бывших хозяев.

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Удивительная коллекция под черепицей

Так комната выглядела, когда дом купили / Скриншот KTVB

Она решила снять покрытие, и была ошеломлена, когда увидела, что скрывала эта черепица. Вся стена была заклеена коллекционными бейсбольными карточками 1970 – 1980-х годов. В общей сложности на стене было около 1600 винтажных карточек. Они занимали всю ее площадь.

"На самом деле, мы не фанаты бейсбола, поэтому я действительно не знала, на что смотрю",

– поделилась Мелисса Бродт.

Под покрытием ждал сюрприз / Скриншот KTVB

Удивленная своей находкой женщина связалась с сыном предыдущего владельца дома. 44-летний Крис Нельсон жил в этом доме с детства, и удивительная коллекция принадлежала именно ему. Мужчина рассказал, что когда ему было 12 лет, он был просто одержим бейсболом и собрал немалую коллекцию карт – более 10 000.

Также Крис вспомнил, как вместе с родителями воплощал в жизнь свой дизайнерский замысел – наклеивал эти же карточки на стену. Это заняло у них целые выходные.

У нас был довольно сильный клей, и у каждого была стопка карточек и кисточка. Мы просто наносили клей на карты и крепили их к стене. Это было милое семейное занятие,

– поделился Крис Нельсон.

"Бейсбольная" стена очень нравилась Крису и вызвала восторг у его друзей, однако через несколько лет, когда парень подрос, он захотел сделать другой ремонт. Оторвать карты было тяжело, а закрасить их не удалось. Тогда семья решила взять черепицу, прибить ее к стене и покрасить.

Что сделают со стеной

По словам Криса, сейчас судьба этой стены ему неважна, однако находка и обращение Мелиссы пробудили его теплые воспоминания о родителях, которые, к сожалению, умерли в прошлом году.

Почти 1600 карт на одной стене / Скриншот KTVB