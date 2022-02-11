Заробили на ремонті

Під час робіт у підвалі чоловік знайшов під стелею невелику металеву валізу. Він не одразу відкрив її, а виніс на вулицю та покликав дружину.

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Коли американці відкрили валізу разом, вони побачили усередині 3 пакунки та газету Cleveland Plain Dealer, датовану 25 березня 1951 року. У пакетах була велика кількість доларових банкнот 1928 – 1934 років випуску. Деякі з них виявилися рідкісними – вони майже не були в обігу. Подружжя нарахувало 23 000 доларів (643 500 гривень).

Однак на цьому все не закінчилося. Продовживши працювати у підвалі, чоловік знайшов ще одну валізу зі схожим вмістом. Там було ще 22 000 доларів (615 550 гривень), тож загалом пара отримала 45 000 (1,2 мільйона гривень).

Загалом у двох валізах було 45 000 доларів / Фото Imgur, Branik12

Подружжя витратить цю суму на погашення боргів. "Ми нудні люди і витрачаємо усі зайві гроші на виплату іпотеки, ці кошти також підуть туди", – поділився чоловік.

Цікава знахідка під час ремонту

Інша американська родина також робила ремонт і зняла покриття зі стіни в одній з кімнат. Там на них чекав цікавий сюрприз – уся стіна була заклеєна колекційними бейсбольними картками 1980-х років. Виявилося, що син попередніх власників будинку у юності дуже захоплювався бейсболом і таким чином вирішив прикрасити свою спальню. Згодом повідривати картки не вдалося, тож їх просто закрили черепицею.

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