По данным Amalgam Collection, копия Ferrari 12Cilindri изготовлена в масштабе 1:8 и достигает 59 сантиметров в длину.

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Что известно об игрушечном суперкаре Ferrari

На ее разработку потратили 3000 часов, а сборка одной модели занимает 300 часов. Дизайн и интерьер Ferrari 12Cilindri воспроизвели до мельчайших деталей. Модель суперкара покрасили в фирменный красный цвет Ferrari Rosso Corsa, а салон украшен синей кожей.

Всего изготовят всего 398 копий Ferrari 12Cilindri – по 199 купе и кабриолетов. При желании покупатели смогут персонализировать свои модели авто, выбрав особый цвет и внутреннюю отделку. В этом случае цена Ferrari возрастет до 25 510 долларов.



Как выглядит игрушечный Ferrari 12Cilindri / Фото Amalgam Collection

А вот двигатель авто рассмотреть нельзя, ведь капот не открывается.

Справка. Настоящий Ferrari 12Cilindri оснащен 6,5-литровым 819-сильным V12 и способен разогнаться до 100 километров в час за 2,9 секунды и развить 340 километров в час.

Примечательно, что это не самая дорогая масштабная модель Amalgam Collection. Стоимость некоторых миниатюр достигает 28 тысяч долларов.