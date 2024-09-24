За даними Amalgam Collection, копія Ferrari 12Cilindri виготовлена в масштабі 1:8 та сягає 59 сантиметрів у довжину.
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Що відомо про іграшковий суперкар Ferrari
На її розробку витратили 3000 годин, а збирання однієї моделі займає 300 годин. Дизайн та інтер'єр Ferrari 12Cilindri відтворили до найменших деталей. Модель суперкара пофарбували у фірмовий червоний колір Ferrari Rosso Corsa, а салон оздоблений синьою шкірою.
Усього виготовлять лише 398 копій Ferrari 12Cilindri – по 199 купе та кабріолетів. За бажання покупці зможуть персоналізувати свої моделі авто, вибравши особливий колір та внутрішнє оздоблення. У цьому випадку ціна Ferrari зросте до 25 510 доларів.
Який вигляд має іграшковий Ferrari 12Cilindri / Фото Amalgam Collection
А от двигун авто роздивитися не можна, адже капот не відкривається.
Довідка. Справжній Ferrari 12Cilindri оснащений 6,5-літровим 819-сильним V12 і здатен розігнатися до 100 кілометрів на годину за 2,9 секунди і розвинути 340 кілометрів на годину.
Примітно, що це не найдорожча масштабна модель Amalgam Collection. Вартість деяких мініатюр сягає 28 тисяч доларів.
Що відомо про Ferrari 12CilindriЦе – серія автомобілів від Ferrari, оснащених двигунами V12. Ці двигуни стали символом високої потужності та інженерної досконалості компанії. Моделі з 12-циліндровими двигунами прославилися своєю продуктивністю на треках і унікальним дизайном.
Протягом десятиліть Ferrari V12 створювали ідеальні поєднання швидкості та стилю, ставши уособленням розкішних і високоефективних спортивних автомобілів. Серед відомих моделей із цієї серії – Ferrari 250 GTO, 812 Superfast та інші легендарні авто.