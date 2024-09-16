Клад, который обнаружил человек, состоит из кельтских золотых монет. Их стоимость может достигать 20 000 фунтов стерлингов.

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Коллекция из 35 золотых монет или статеров, а также девять фрагментов кремневого желна, который был реконструирован, будет оценена 18 сентября аукционным домом Noonans Mayfair.

Это было потрясающе! Недавняя вспашка поля, видимо, подняла конкрецию на поверхность и расколола ее, разбросав содержимое в виде монет,

– сказал Тони Асквит.

Справка. Монеты, известные как статеры, датируются примерно 55 годом до нашей эры, когда Юлий Цезарь завоевал Галлию и сделал неудачную попытку вторжения в Британию. В конце концов он повернул назад.

Как удалось найти артефакт

Специалист по монетам и артефактам в компании Noonans Найджел Миллс рассказал, как Тони сделал находку такого исторического значения.

Это была пятница, 26 августа 2022 года, утро открытия регулярного мероприятия, проходившего недалеко от Мейдстоуна в Кенте, и Тони Асквит вместе со многими другими участниками надеялся найти что-нибудь интересное. Используя свой Minelab Equinox 800, он сначала нашел только проволоку и дробовой патрон,

– рассказал представитель аукционного дома.

Он добавил, что потом мужчина получил сигнал, который показал коричневую монету. Он был удивлен, узнав в ней кельтский статер.