Сходство действительно поражает, ведь человек на фото напоминает 67-летнего актера и режиссера.

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Бывший военнослужащий ВМС США разместил фотографию в фейсбуке в популярной группе, посвященной путешествиям во времени, 2020 года, но теперь изображение снова всплыло.

Я думаю, что Том Генкс может быть путешественником во времени. Посмотрите на эту старую фотографию, которую я нашел в альбоме моего деда, посвященного Второй мировой войне. Он сделал этот снимок в 1944 – 1945 годах во время службы на острове Тиниан в южной части Тихого океана,

– написал американец.

Справка. Тиниан – один из трех основных островов, входящих в состав Содружества Северных Марианских островов.



Известный актер засветился на мистическом снимке времен Второй мировой / Фото Daily Star

Впоследствии мужчина признал, что ошибся

Американец также рассказал о своем дедушке Митчелле Маркоу, который был санитаром. Муж расспрашивал у дедушки о том парне на фотографии перед его смертью, но тот не смог вспомнить имя человека на снимке.

Впоследствии мужчина признал, что Том, вероятнее всего, не является путешественником во времени. Но это не помешало ему выдвинуть несколько весьма правдоподобных теорий на этот счет.

Хотя мне нравится идея о том, что Том был путешественником во времени, я думаю, что это был просто похожий человек. По иронии судьбы Том снимался в нескольких боевиках о Второй мировой войне, и было бы логично совершить путешествие во времени, чтобы провести исследования,

– добавил американец.

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