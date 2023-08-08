Схожість дійсно вражає, адже людина на фото нагадує 67-річного актора та режисера.

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Колишній військовослужбовець ВМС США розмістив фотографію у фейсбуці у популярній групі, присвяченій подорожам у часі, 2020 року, але тепер зображення спливло знову.

Я думаю, що Том Генкс може бути мандрівником у часі. Подивіться на цю стару фотографію, яку я знайшов в альбомі мого діда, присвяченому Другій світовій війні. Він зробив цей знімок у 1944 – 1945 років під час служби на острові Тініан у південній частині Тихого океану,

– написав американець.

Довідка. Тініан — один із трьох основних островів, що входять до складу Співдружності Північних Маріанських островів.



Відомий актор засвітився на містичному знімку часів Другої світової / Фото Daily Star

Згодом чоловік визнав, що помилився

Американець також розповів про свого дідуся Мітчелла Маркоу, який був санітаром. Чоловік розпитував у дідуся про того хлопця на фотографії перед його смертю, але той не зміг згадати ім'я людини на знімку.

Згодом чоловік таки визнав, що Том, найімовірніше, не є мандрівником у часі. Але це не завадило йому висунути кілька вельми правдоподібних теорій щодо цього.

Хоча мені подобається ідея про те, що Том був мандрівником у часі, я думаю, що це була просто схожа людина. За іронією долі Том знімався в кількох бойовиках про Другу світову війну, і було б логічно здійснити подорож у часі, щоб провести дослідження,

– додав американець.

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