Актер сериала "Офис" случайно стал лицом разных товаров по всему миру

Популярный американский актер и сценарист Би Джей Новак, наиболее известный публике ролью Райана Говарда в сериале "Офис", случайно и совершенно неожиданно для себя стал лицом разных товаров в разных странах мира.

Фотографии этих товаров Би Джей опубликовал в своем инстаграме. Похоже, актер считает эту ситуацию довольно смешной.

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Также он объяснил подписчикам, как такое могло произойти. Оказывается, несколько лет назад кто-то ошибочно разместил фото Би Джея Новака на бесплатном фотостоке, изображение из которого любой может использовать в личных и коммерческих целях.

Похоже, теперь я рекламирую товары по всему миру,

– написал Би Джей Новак в инстаграм-истории.

Шведский одеколон





Скриншот из инстаграма bjnovak

Краска для лица в Уругвае





Скриншот из инстаграма bjnovak

Машинка для стрижки





Скриншот из инстаграма bjnovak

Электробритва





Скриншот из инстаграма bjnovak

Дождевик





Скриншот из инстаграма bjnovak

Пока актер не планирует как-то решать эту проблему и удалять свой снимок из фотостока, хотя это, вероятно, было бы нетрудно. По его словам, сейчас он "слишком занят, чтобы что-то с этим делать", поэтому не исключено, что в дальнейшем появится еще больше товаров, которые бесплатно будет рекламировать Би Джей Новак.

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