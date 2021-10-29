Фотографии этих товаров Би Джей опубликовал в своем инстаграме. Похоже, актер считает эту ситуацию довольно смешной.
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Также он объяснил подписчикам, как такое могло произойти. Оказывается, несколько лет назад кто-то ошибочно разместил фото Би Джея Новака на бесплатном фотостоке, изображение из которого любой может использовать в личных и коммерческих целях.
Похоже, теперь я рекламирую товары по всему миру,
– написал Би Джей Новак в инстаграм-истории.
Шведский одеколон
Скриншот из инстаграма bjnovak
Краска для лица в Уругвае
Скриншот из инстаграма bjnovak
Машинка для стрижки
Скриншот из инстаграма bjnovak
Электробритва
Скриншот из инстаграма bjnovak
Дождевик
Скриншот из инстаграма bjnovak
Пока актер не планирует как-то решать эту проблему и удалять свой снимок из фотостока, хотя это, вероятно, было бы нетрудно. По его словам, сейчас он "слишком занят, чтобы что-то с этим делать", поэтому не исключено, что в дальнейшем появится еще больше товаров, которые бесплатно будет рекламировать Би Джей Новак.
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