Еще в октябре 2020 года Adidas объявил о долгосрочном партнерстве с LEGO. Многолетнее сотрудничество будет охватывать обувь, одежду и оборудование, основанные на творчестве. Поэтому недавно в сети опубликовали официальные изображения новой коллекции Adidas ZX 8000.

Предстоящий выпуск кроссовок свидетельствует о продолжении партнерства LEGO с Adidas. В новую коллекцию ZX 8000, опубликованную на сайте Solecollector, войдут шесть вариантов моделей однотонной расцветки, что явно отсылает к цветам деталей из наборов, на которых выросли целые поколения.

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Спортивная обувь предлагается в шести цветах: красный, черный, желтый, синий, зеленый и серый. Кроме того, каждый из шести будущих вариантов предлагает кобрендинг на язычке и подкладке для носков. Кружевные защитные накладки и задник создают структуру с рельефными деталями, которые якобы позволят владельцам украшать свою обувь продуктами LEGO.

Точная дата релиза LEGO x Adidas ZX 8000 пока неизвестна. Стоимость одной пары составит около $140 (3 915 грн).



Adidas в коллаборации с LEGO выпустит новые кроссовки / Фото solecollector



Adidas в коллаборации с LEGO выпустит новые кроссовки / Фото solecollector



Adidas в коллаборации с LEGO выпустит новые кроссовки / Фото solecollector



Adidas в коллаборации с LEGO выпустит новые кроссовки / Фото solecollector



Adidas в коллаборации с LEGO выпустит новые кроссовки / Фото solecollector