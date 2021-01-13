Ще в жовтні 2020 року Adidas оголосив про довгострокове партнерство з LEGO. Багаторічна співпраця буде охоплювати взуття, одяг та обладнання, засновані на творчості. Тож нещодавно в мережі опублікували офіційні зображення нової колекції Adidas ZX 8000.

Майбутній випуск кросівок свідчить про продовження партнерства LEGO з Adidas. До нової колекції ZX 8000, опублікованої на сайті Solecollector, увійдуть шість варіантів моделей однотонного забарвлення, що явно відсилає до кольорів деталей з наборів, на яких виросли цілі покоління.

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Спортивне взуття пропонується в шести кольорах: червоний, чорний, жовтий, синій, зелений і сірий. Крім того, кожен з шести майбутніх варіантів пропонує кобрендінг на язичку і підкладці для шкарпеток. Мереживні захисні накладки та задник створюють структуру з рельєфними деталями, які нібито дозволять власникам прикрашати своє взуття продуктами LEGO.

Точна дата релізу LEGO x Adidas ZX 8000 наразі невідома. Вартість однієї пари складатиме близько $140 (3 915 грн).



Adidas у колаборації з LEGO випустить нові кросівки / Фото solecollector



Adidas у колаборації з LEGO випустить нові кросівки / Фото solecollector



Adidas у колаборації з LEGO випустить нові кросівки / Фото solecollector



Adidas у колаборації з LEGO випустить нові кросівки / Фото solecollector



Adidas у колаборації з LEGO випустить нові кросівки / Фото solecollector