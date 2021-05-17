Когда они вдвоем были вынуждены сидеть дома из-за карантина, парень понял, что его дедушка скучает по автомобилями и вождением. Раньше пенсионер работал водителем – был таксистом в Токио, а затем управлял грузовиком. С возрастом ему стало сложно ездить за рулем, и 7 лет назад он пошел в полицейский участок и сдал свое водительское удостоверение.

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Дедушка освоил компьютерные игры / Скриншот

Поэтому внук решил познакомить дедушку с видеоиграми, а именно с автосимуляторами. Парень обустроил для него настоящее геймерское место и оборудовал его рулем, педалями и коробкой передач, которые подключаются к компьютеру. Мужчина предпочитает те игры, в которых можно управлять автомобилем с помощью этих устройств, без клавиатуры.

Такой досуг не только напоминает дедушке о любимом деле, но и в какой-то степени осуществляет его заветное желание. В молодости он мечтал стать гонщиком, и даже купил спортивный автомобиль Mazda RX-7 первого поколения, но позже ему пришлось его продать. Теперь, когда есть возможность, он выбирает в игре именно эту машину и ностальгирует.

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Довольно часто дедушке удается обогнать своих виртуальных соперников, и прийти к финишу первым. Когда такое происходит – он очень радуется. Блогер публикует видео с дедушкой на своем ютуб-канале, и старичок уже обзавелся целой армией фанатов. Один из роликов с дедушкой-геймером собрал 3 миллиона просмотров, и это не удивительно, ведь его искренние эмоции никого не могут оставить равнодушным.

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