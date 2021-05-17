Коли вони вдвох були вимушені сидіти вдома через карантин, хлопець зрозумів, що його дідусь сумує за автомобілями та водінням. Раніше пенсіонер працював водієм – був таксистом у Токіо, а потім керував вантажівкою. З віком йому стало складно їздити за кермом, і 7 років тому він пішов до поліцейського відділку та здав своє водійське посвідчення.

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Дідусь освоїв комп'ютерні ігри / Скриншот

Тому онук вирішив познайомити дідуся з відеоіграми, а саме з автосимуляторами. Хлопець облаштував для нього справжнє геймерське місце та обладнав його кермом, педалями та коробкою передач, які під'єднуються до комп'ютера. Чоловік надає перевагу тим іграм, в яких можна керувати автомобілем лише за допомогою цих пристроїв, без клавіатури.

Таке дозвілля не лише нагадує дідусеві про улюблену справу, а й певною мірою здійснює його заповітне бажання. У молодості він мріяв стати гонщиком, і навіть придбав спортивний автомобіль Mazda RX-7 першого покоління, але пізніше йому довелося його продати. Тепер, коли є можливість, він обирає у грі саме цю машину та ностальгує.

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Доволі часто дідусеві вдається обігнати своїх віртуальних суперників, і прийти до фінішу першим. Коли таке стається – він неабияк радіє. Блогер публікує відео з дідусем на своєму ютуб-каналі, і старенький вже має цілу армію фанатів. Один із роликів з дідусем-геймером зібрав 3 мільйони переглядів, і це не дивно, адже його щирі емоції нікого не можуть залишити байдужим.

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