Самолеты, эксперименты и драгоценности: 7 лучших музеев Киева, в которых стоит побывать

В этом году жители и гости столицы празднуют День Киева 30 мая. И это прекрасная возможность развлечься и посетить интересные места, связанные с историей и культурой Киева и Украины. Если вы еще не знаете, как провести этот праздничный день, то сходить в музей – это отличная идея.

Развлечения 24 подготовили для вас подборку лучших музеев столицы, о визите в которые вы точно не пожалеете. Здесь каждый найдет себе что-то по душе, поэтому выбирайте самый лучший вариант, и отправляйтесь праздновать День города весело и интересно. Или же составьте список мест, которые необходимо посетить в ближайшее время.

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Национальный художественный музей Украины

Национальный художественный музей Украины / Фото Kyiv Maps

от 10 до 47 гривен, 30 мая – бесплатно.: улица Михаила Грушевского, 6.среда, четверг, воскресенье – 10:00 – 18:00, пятница – 12:00 – 20:00, суббота – 11:00 – 19:00, понедельник, вторник – выходные.

Национальный художественный музей, известный киевлянам как "Музей со львами" – один из самых больших и старейших в Украине. Он был основан в конце 19 веками усилиями украинской интеллигенции, и стал первым общедоступным музеем Киева.

Музей предлагает крупнейшую в Украине и мире коллекцию отечественного изобразительного искусства. Здесь собрано около 40 тысяч экспонатов со времен Киевской Руси до современности. Среди них – шедевры живописи, скульптуры и графики. Особого внимания заслуживает раритетный сборник иконописи, коллекция украинского искусства барокко, а также коллекция произведений художников-новаторов 20 века. Ознакомиться с многообразием экспонатов можно по ссылке.

В День Киева, 30 мая, кроме постоянной экспозиции, вниманию посетителей предлагают еще и выставки Лады Наконечной "Дисципліноване бачення" и Олега Соколова "Олег Соколов: колір, музика слово".

Музей исторических драгоценностей Украины



Часть экспозиции Музея исторических драгоценностей в Киеве / Фото Kids Visitor

: от 10 до 60 гривен.: улица Лаврская, 9, корпус 12 (на территории Киево-Печерской Лавры).: ежедневно, кроме понедельника – 10:00 – 17:45.

Музей исторических драгоценностей – это филиал Национального музея истории Украины, экспозиция которого содержит исторические и художественные памятки из драгоценных металлов и камней. Фонд музея насчитывает более 56 тысяч экспонатов от эпохи бронзы и античности до наших дней.

В девяти залах Музея исторических драгоценностей Украины можно увидеть ювелирные изделия киммерийцев, скифов, сарматов, древних славян, произведения украинских мастеров и зарубежных ювелиров и многое другое. Экспонаты расположены по историко-хронологическому принципу, что позволяет постичь красоту драгоценностей в разрезе тысячелетий.

PinchukArtCentre



Самый популярный центр современного искусства в Киеве / Фото PinchukArtCentre

: бесплатно.: ул. Большая Васильковская / Бассейная 1 / 3-2.: ежедневно, кроме понедельника – 12:00 – 21:00.

PinchukArtCentre – это самый известный музей современного искусства в Киеве, а также один из крупнейших частных центров современного искусства в Восточной и Центральной Европе. Здесь представляют масштабные арт-проекты и выставки актуальных отечественных и иностранных художников. Можно с уверенностью сказать, что PinchukArtCentre – самый популярный музей среди молодежи Украины, ведь его экспозиции является не только культурной ценностью, но и замечательным фоном для стильных фото.

Сейчас в арт-центре представлены: групповая выставка украинских художников "Згадати той день коли", выставка Никиты Кадана "Камінь б'є камінь" и выставка Даниила Ревковського и Андрея Рачинского "Хвостосховище" в рамках PAC UA. Также на территории центра есть книжный магазин и кофейня для посетителей.

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Музей популярной науки и техники "Експериментаниум"

Интерактивные развлечения в музее "Експериментаниум" / Фото Kids Visitor

: проспект Степана Бандеры 6-Д.: со вторника по пятницу – 12:00 – 19:00, суббота, воскресенье и праздничные дни – 10:00 – 20:00, понедельник – выходной.

"Експериментариум" – это учебно-развлекательный центр, в котором будет интересно и детям, и взрослым. Экспозиция музея посвящена науке и технике, в частности механике, оптике, электричеству, магнетизму и акустике. Также здесь есть тематические отделы – анатомический, "Тайны воды", "Новые технологии", "Механика да Винчи". Кроме того, посетителям предлагают различные оптические иллюзии, головоломки, лазерный и зеркальный лабиринты. Всего здесь представлено более 300 интересных экспонатов.

Экспозиция музея – интерактивная. Это означает, что посетители не просто осматривают экспонаты, но и взаимодействуют с ними. Например, строят мосты без гвоздей, создают молнию и заставляют летать магниты. В этом месте законы физики, заученные нами из учебников, оживают и впечатляют.

Развлечься в музее можно самостоятельно или в сопровождении экскурсовода. Также здесь устраивают захватывающие научные шоу. Среди них – "Шоу большого взрыва", химическое "Реактив шоу", электрическое "Тесла шоу", акустическое "Лаборатория звука" и другие.

Музей одной улицы



Музей одной улицы, посвященный Андреевскому спуску / Фото Kyiv Maps

: 50 гривен.: Андреевский спуск, 2-Б.: ежедневно с 12:00 до 18:00.

Музей одной улицы в Киеве не такой помпезный, как другие столичные музеи, но это не мешает ему быть одним из самых популярных туристических мест в городе. Коллекция Музея одной улицы посвящена истории Андреевского спуска и его выдающимся жителям. Здесь можно услышать интересные истории и городские легенды, касающиеся этого живописного места в Киеве.

Экспозиция музея рассказывает об Андреевской церкви, замке Ричарда Львиное Сердце, в котором в разное время жили выдающиеся украинские художники. Здесь представлены произведения искусства и памятные вещи из квартир и домов известных людей, которые имели честь жить на Андреевском спуске.



Часть экспозиции / Фото Музея одной улицы

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Государственный музей авиации

Экспонаты Музея авиации / Фото из инстаграма Государственного музея авиации

: от 60 до 100 гривен.: улица Медовая, 1.: вторник – воскресенье 10:00 – 19:00, понедельник – выходной.

Государственный музей авиации – крупнейший историко-технический музей в Украине и Восточной Европе. Он расположен на территории бывшей учебно-авиационной базы Национального авиационного университета.

Экспозиция музея насчитывает более 90 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Все экспонаты были на вооружении военно-воздушных сил СССР и независимой Украины или использовались в гражданском воздушном флоте. Посетители могут даже войти внутрь нескольких самолетов и вертолетов и посидеть в кабине пилота.

В праздничные выходные, 28 – 30 мая, на территории Музея авиации проходит фестиваль ретротехники OldCarLand, где покажут сотни раритетных машин, среди которых будут редкие и уникальные модели. Билет на фестиваль стоит 150 гривен.

"Шоколадный домик"



Дворец Могилевцева или "Шоколадный домик" / Фото из википедии

: улица Шелковичная 17/2.: вторник, среда, пятница – 10:00 – 18:00, суббота – 10:00 – 17:00, воскресенье – 10:00 – 16:00, понедельник, четверг – выходные.

"Шоколадный домик" является исторической и архитектурной достопримечательностью. Благодаря темно-коричневому цвету и отделке стен, что напоминает плитку шоколада, он и получил свое колоритное название.

Особняк был построен в 1901 году по заказу финансиста и мецената Семена Могилевцева по проекту главного архитектора Киева, академика архитектуры Владимира Николаева. Дом особенно интересен тем, что интерьеры комнат выполнены в различных архитектурных стилях – русско-византийском, мавританском, французском, а также в стилях барокко, модерн и ренессанс. Осмотреть "Шоколадный домик" онлайн можно в 3D-туре по ссылке.

Сюда стоит прийти уже для того, чтобы порадовать глаз невероятной красотой, роскошью и богатством архитектуры. Однако, "Шоколадный домик" – это еще и художественный центр, который является филиалом Национального музея "Киевская картинная галерея". Здесь проводят выставки, встречи с художниками и другие культурные события.