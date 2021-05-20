Посетителям музея предлагают экспозицию из 323 экспонатов продукции Apple разных лет. Кроме того, здесь будут проводить различные встречи, мастер-классы, воркшопы и лекции.

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Первую коллекцию, что состояла из 40 компьютеров Macintosh разных поколений, компания MacPaw выкупила на аукционе у нью-йоркской Tekserve – сначала ремонтной мастерской, а затем и влиятельного дилера Apple. Постепенно MacPaw увеличивала свою коллекцию, покупая не только компьютеры, но и другую продукцию Apple, в том числе редкие и уникальные модели.

В конце концов, они решили, что пришло время обустроить для своего достояния отдельное пространство и анонсировали открытие MacPaw Space – интерактивного музея Apple.

Когда мы приобрели свою первую коллекцию Mac, мы не смогли сделать ее доступной для общественности, но запросы на посещение офисных выставок постоянно росли. Мы прилагали все усилия, чтобы воплотить эту идею, и теперь мы готовы сообщить, что музей вскоре будет открыт для всех,

– рассказал основатель MacPaw Александр Косован на сайте компании.

Музей Apple MacPaw Space в Киеве: смотрите видео

Среди огромного количества техники, которая будет представлена в музее, здесь можно будет увидеть знаковые модели Apple. А именно:

Macintosh 128K, подписанный Стивом Возняком;

первый портативный Macintosh;

первые цифровые камеры Apple QuickTake;

Twentieth Anniversary Macintosh (TAM) из лимитированной серии компьютеров, посвященной 20-летию Apple в 1997 году. Эти компьютеры привозили покупателям в смокингах и на лимузинах.

Информации о дате открытия музея пока нет – ее объявят позже.