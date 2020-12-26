Приближаются рождественские выходные, а затем и локдаун, когда у большинства из нас будет больше времени на пассивный отдых и чтение книг.

В течение непростого 2020 читатели разделились на два лагеря – одни обращались к книгам в поисках решения сложных проблем, а другие выбирали легкое чтиво для того, чтобы отвлечься от реалий жизни в условиях пандемии и других трудностей. Об этом в своем блоге говорит Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft. Бизнесмен уже подвел читательские итоги 2020 года и выбрал 5 лучших книг на различные темы, которые он прочитал в этом году и рекомендует прочитать другим.

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The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, Michelle Alexander



"Новая эпоха Джима Кроу: Массовое заключение в эпоху дальтонизма", Мишель Александр / Фото Cultural Front

Рекомендуя эту книгу, Билл Гейтс говорит о том, что пытался углубить свое понимание системного расизма. Здесь раскрывается взгляд на то, что уголовно-правовая система несправедливо нацелена на "не белые" общины, особенно на темнокожих. Это очень хорошо демонстрирует и объясняет беспорядки Black Lives Matter в США, которые происходили в этом году.

Я закончил книгу как никогда убежденным, что нам нужен более справедливый подход к вынесению приговоров и больше инвестиций в «цветные» сообщества,

– пишет Билл Гейтс.

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World, David Epstein



"Диапазон: Почему генералисты торжествуют в специализированном мире", Дэвид Эпштейн / Фото Raise Your Game

Билл Гейтс рассказывает, что он начал следить за работой Эпштейна, просмотрев его выступление о спортивных результатах на TED в 2014 году. В этой книге автор утверждает, что хотя мир требует от нас все большей специализации, на самом деле нам нужно больше людей, которые обладают разнообразным опытом и перспективами. Эти идеи могут обьяснить даже некоторые успехи компании Microsoft, так как именно таких людей нанимают туда.

Если вы специалист широкого профиля, который когда-либо чувствовал затмение своими коллегами-специалистами, эта книга для вас,

– советует Билл Гейтс.

"Замечательный и гнусный: Сага о Черчилле, семье и неповиновении во время блица", Эрик Ларсон / Фото Сardan Сapital

Иногда исторические книги оказываются более актуальными, чем их авторы могли бы представить. Эта книга блестяще описывает 1940-1941 года, когда британцы прятались в подвалах и станциях метро, а Германия пыталась их бомбить. Ларсон дает яркое представление о том, какой была жизнь обычных людей в этот ужасный период, а также рассказывает про британских лидеров – Уинстоне Черчилле и его ближайших советниках. Если вы любите читать о Второй мировой войне, эта книга станет прекрасным дополнение к литературе, посвященной трагическому периоду.

The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War, Ben Macintyre



"Шпион и предатель: самая шпионская история холодной войны", Бен Макинтайр / Фото Gates Notes

В этой книге идет речь про Олега Гордиевского, сотрудника КГБ, который стал британским двойным агентом, и Олдрича Эймса, американского манипулятора, который, вероятно, его предал. Их история, рассказанная Макинтайром, принимает во внимание не только западные источники, но и российскую точку зрения.

Это так же увлекательно, как мои любимые шпионские романы,

– пишет Билл Гейтс.



"Дыхание от соли: смертельная генетическая болезнь, новая эра в науке, пациенты и семьи, которые изменили медицину", Биджал П. Триведи / Фото Gates Notes

В этой книге зафиксировано историю о чрезвычайных научных инновациях и том, как это улучшило жизнь многих больных муковисцидозом и их семей.

Муковисцидоз (кистозный фиброз) - рецессивное наследственное заболевание экзокринной железы. Оно поражает легкие, потовые железы и пищеварительную систему.

Эта история для меня особенно важна, поскольку я знаю семьи, которые воспользовались новыми лекарствами, описанными в книге. Я подозреваю, что в ближайшие годы мы увидим еще много подобных книг, потому что биомедицинские чудеса появляются в лабораториях все большими темпами,

– рассказывает Билл Гейтс.

Видео с книжными рекомендациями Билла Гейтса