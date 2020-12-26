Наближаються різдвяні вихідні, а потім і локдаун, коли більшість з нас матиме більше часу на пасивний відпочинок та читання книг.

Протягом непростого 2020 року читачі розділилися на два табори – одні зверталися до книг у пошуках розв'язання складних проблем, а інші обирали легке читво для того, щоб відволіктися від реалій життя в умовах пандемії та інших труднощів. Про це у своєму блозі говорить Білл Гейтс, засновник корпорації Microsoft. Бізнесмен вже підбив читацькі підсумки 2020 року та обрав 5 найкращих книг на різні теми, які він прочитав цьогоріч та рекомендує прочитати іншим.

Це цікаво: 12 речей, які слід зробити перед наступною ізоляцією: поради до Lockdown 2.0

The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, Michelle Alexander



"Нова епоха Джима Кроу: Масове ув'язнення в епоху дальтонізму", Мішель Олександр / Фото Cultural Front

Рекомендуючи цю книгу, Білл Гейтс говорить про те, що намагався поглибити своє розуміння системного расизму. Тут розкривається погляд на те, що кримінально-правова система несправедливо націлена на "не білі" громади, особливо на темношкірих. Це дуже добре демонструє та пояснює цьогорічні заворушення Black Lives Matter у США.

Я закінчив книгу як ніколи переконаним, що нам потрібний більш справедливий підхід до винесення вироків та більше інвестицій у "кольорові" спільноти,

– пише Білл Гейтс.

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World, David Epstein



"Діапазон: Чому генералісти тріумфують у спеціалізованому світі", Девід Епштейн / Фото Raise Your Game

Білл Гейтс розповідає, що він почав стежити за роботою Епштейна, переглянувши його виступ про спортивні результати на TED у 2014 році. У цій книзі автор стверджує, що хоча світ вимагає від нас все більшої спеціалізації, насправді нам потрібно більше людей, які володіють різноманітним досвідом та перспективами. Ці ідеї можуть пояснити навіть деякі успіхи компанії Microsoft, тому що саме таких людей наймають туди.

Якщо ви спеціаліст широкого профілю, який коли-небудь відчував затьмарення своїми колегами-спеціалістами, ця книга для вас,

– радить Білл Гейтс.

"Чудовий і мерзотний: Сага про Черчилля, сім'ю та непокору під час бліцу", Ерік Ларсон / Фото Сardan Сapital

Іноді книги про історію виявляються більш актуальними, ніж їх автори могли б уявити. Ця книга блискуче описує 1940-1941 роки, коли британці ховалися у підвалах та станціях метро, а Німеччина намагалася їх бомбардувати. Ларсон дає яскраве уявлення про те, яким було життя пересічних людей у такий жахливий період, а також розповідає про британських лідерів – Вінстона Черчилля та його найближчих радників. Якщо ви любите читати про Другу світову війну, ця книга стане чудовим доповнення до літератури, присвяченої трагічному періоду.

The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War, Ben Macintyre



"Шпигун і зрадник: найбільша шпигунська історія холодної війни", Бен Макінтайр / Фото Gates Notes

У цій книзі розповідається про Олега Гордієвського, співробітника КДБ, який став британським подвійним агентом, та Олдріча Еймса, американського маніпулятора, який, ймовірно, його зрадив. Їхня історія, розказана Макінтайром, бере до уваги не лише західні джерела, а й російську точку зору.

Це так само захопливо, як мої улюблені шпигунські романи,

– пише Білл Гейтс.



"Подих від солі: смертельна генетична хвороба, нова ера в науці та пацієнти та сім'ї, які змінили медицину", Біджал П. Тріведі / Фото Gates Notes

У цій книзі зафіксовано історію про надзвичайні наукові інновації та те, як це покращило життя майже всіх хворих на муковісцидоз та їхніх сімей.

Муковісцидоз (кістозний фіброз) — рецесивне, спадкове захворювання екзокринної залози. Воно уражає легені, потові залози та травну систему.

Ця історія є для мене особливо важливою, оскільки я знаю сім'ї, які скористались новими ліками, описаними в книзі. Я підозрюю, що в найближчі роки ми побачимо ще багато подібних книг, оскільки біомедичні чудеса з’являються у лабораторіях дедалі більшими темпами,

– розповідає Білл Гейтс.

Відео з книжковими рекомендаціями Білла Гейтса