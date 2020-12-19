Після декількох місяців ослаблення обмежень країни і міста по всьому світу починають повертатися до нової повної ізоляції. На Україну теж насувається наступний жорсткий карантин.

Кабінет міністрів України запровадив посилений карантин по всій країні з 8 до 24 січня. Жорсткий карантин необхідний, щоб перервати ланцюг поширення коронавірусної хвороби, який може виникнути після новорічних та різдвяних свят. Тож на відміну від першого жорсткого карантину, це вже не є сюрпризом.

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Розваги 24 підготували декілька порад, що зробити до того, як почнеться Lockdown 2.0, щоб зробити його трохи простішим. Варто додати, що купівля туалетного паперу та річного запасу гречки не входить у список.

1. Побачитись з друзями

Не відкладайте зустріч з друзями тому що йде дощ чи сніг, або холодно.

2. Сходити в перкукарню

Невідомо скільки часу пройде до наступної стрижки.

3. Сходити на прогулянку у найбільший парк

Або сквер, де можна помилуватися природною красою. Навіть якщо дуже холодно і ви віддаєте перевагу серіалам – у вас буде ще багато часу на це пізніше.

4. Відвідати свій улюблений ресторан або бар

Отримайте від цього максимум задоволення.

5. Якщо є магазин, в якому продається якась конкретна річ, яка вам може знадобитися – придбати її.

Це може бути спеціалізований чайний магазин, в якому продають вашу улюблену суміш або особливі утеплені шкарпетки.

6. Зробити педикюр та маникюр

Навіть під час повного карантину нігті мають бути доглянутими.

7. Подбати про ремонт вашого будинку або квартири

Вода, яка постійно крапає з крана, може стати серйозним роздратуванням.

8. Сходити в кінотеатр

Якщо ви дуже любите кіно на великих екранах – подивіться 2 сеанси підряд.

9. Придбати домашнє обладнання для спортивних вправ.

Якщо ви дійсно будете ним користуватися!

10. Зробити масаж

Відчуття блаженства триватиме недовго, але ви відчуєте себе краще, якщо хоч трохи розслабитеся.

11. Сходити до стоматолога

Якщо стоматології закриються, ви не зможете знову піти ще довго.

12. Отримати все, що вам потрібно, щоб мати комфортний житловий простір

Якщо ви думали про новий телевізор, робот-пилосос або більш зручний дива – придбайте їх. Ви збираєтеся провести вдома значну кількість часу, тож вам повинно бути максимально комфортно.

Варто знати Локдаун в Україні: які обмеження діятимуть і що не буде працювати

І пам'ятайте: навіть якщо цей тунель буде тягнутися все довше і довше – в кінці все одно буде світло.