После нескольких месяцев ослабления ограничений страны и города по всему миру начинают возвращаться к новой полной изоляции. На Украину тоже надвигается следующий жесткий карантин.

Кабинет министров Украины ввел усиленный карантин по всей стране с 8 до 24 января. Жесткий карантин необходим, чтобы прервать цепь распространения коронавирусной болезни, которая может возникнуть после новогодних и рождественских праздников. Так что в отличие от первого жесткого карантина, это уже не является сюрпризом.

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Развлечения 24 подготовили несколько советов, что сделать до того, как начнется Lockdown 2.0, чтобы сделать его немного проще. Стоит добавить, что покупка туалетной бумаги и годового запаса гречки не входит в список.

1. Увидеться с друзьями

Не откладывайте встречу с друзьями потому что идет дождь или снег, или холодно.

2. Сходить в парикмахерскую

Неизвестно сколько времени пройдет до следующей стрижки.

3. Сходить на прогулку в самый большой парк

Или сквер, где можно полюбоваться природной красотой. Даже если очень холодно и вы отдаете предпочтение сериалам – у вас будет еще много времени на это позже.

4. Посетить свой любимый ресторан или бар

Получите от этого максимум удовольствия.

5. Если есть магазин, в котором продается какая-то конкретная вещь, которая вам может понадобиться – приобрести ее.

Это может быть специализированный чайный магазин, в котором продают вашу любимую смесь или особые утепленные носки.

6. Сделать педикюр и маникюр

Даже во время полного карантина ногти должны быть ухоженными.

7. Позаботиться о ремонте вашего дома или квартиры

Вода, которая постоянно капает из крана, может стать серьезным раздражением.

8. Сходить в кинотеатр

Если вы очень любите кино на больших экранах – посмотрите 2 сеанса подряд.

9. Купить домашнее оборудование для спортивных упражнений.

Если вы действительно будете им пользоваться!

10. Сделать массаж

Ощущение блаженства продлится недолго, но вы почувствуете себя лучше, если хоть немного расслабитесь.

11. Сходить к стоматологу

Если стоматологии закроются, вы не сможете снова пойти еще долго.

12. Получить все, что вам нужно, чтобы было комфортное жилое пространство

Если вы думали о новом телевизоре, роботе-пылесосе или более удобном диване – приобретите их. Вы собираетесь провести дома значительное количество времени, поэтому вам должно быть максимально комфортно.

Стоит знать Локдаун в Украине: какие ограничения будут действовать и что не будет работать

И помните: даже если этот тоннель будет тянуться все дольше и дольше – в конце все равно будет свет.