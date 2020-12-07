45 метров под водой: в Польше открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга – фото
Для дайвинга теперь необязательно ехать на море, можно просто посетить бассейн Deepspot и погрузиться на 45-метровую глубину.
В польском городе Мщонув неподалеку от Варшавы откроется самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Deepspot, сообщает Designboom. Глубокое погружение предвидит 30-метровую глубину, а в Deepspot дайверы смогут нырнуть на 45 метров.
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Deepspot станет учебной и практической площадкой для дайверов всех уровней. Тут новички смогут начать свой подводный путь, а опытные дайверы – насладиться глубоким погружением или усовершенствовать свои навыки и пройти курсы повышения квалификации.
Проект бассейна Deepspot / Фото Designboom
Размеры нового бассейна впечатляют – чтобы заполнить его нужно 8 тысяч кубических метров воды, а это в 27 раз больше, чем нужно для стандартного 25-метрового бассейна. Для интереса дайверов здесь установили разнообразные подводные аттракции – пещеры с "голубой дырой", что ведут к главной впадине, руины затонувших кораблей и затопленный храм.
Комплекс бассейна включает конференц-залы, тренировочные комнаты и даже подводные отельные номера, расположенные на глубине 5 метров.
Самый глубокий бассейн для дайвинга в мире / Фото Desingboom
Здесь нет прекрасных рыб или коралловых рифов, поэтому бассейн не сможет полностью заменить море. Но это, безусловно, чудесное место для обучения и тренировок перед погружением в открытую воду,
– рассказал инструктор по дайвингу Пшемыслав Кацпшак.
Строительство комплекса длилось больше 2 лет и стоило 10,6 миллионов долларов.
Погружение дайверов в бассейне Deepspot
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