Для дайвинга теперь необязательно ехать на море, можно просто посетить бассейн Deepspot и погрузиться на 45-метровую глубину.

В польском городе Мщонув неподалеку от Варшавы откроется самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Deepspot, сообщает Designboom. Глубокое погружение предвидит 30-метровую глубину, а в Deepspot дайверы смогут нырнуть на 45 метров.

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По уровню глубины Deepspot обогнал бассейны, которые раньше были самыми глубокими – итальянский Y-40 Deep Joy в Монтегротто-Терме (40 метров) и бельгийский Nemo 33 в Укелле (33 метра).

Deepspot станет учебной и практической площадкой для дайверов всех уровней. Тут новички смогут начать свой подводный путь, а опытные дайверы – насладиться глубоким погружением или усовершенствовать свои навыки и пройти курсы повышения квалификации.







Проект бассейна Deepspot / Фото Designboom

Размеры нового бассейна впечатляют – чтобы заполнить его нужно 8 тысяч кубических метров воды, а это в 27 раз больше, чем нужно для стандартного 25-метрового бассейна. Для интереса дайверов здесь установили разнообразные подводные аттракции – пещеры с "голубой дырой", что ведут к главной впадине, руины затонувших кораблей и затопленный храм.

Комплекс бассейна включает конференц-залы, тренировочные комнаты и даже подводные отельные номера, расположенные на глубине 5 метров.







Самый глубокий бассейн для дайвинга в мире / Фото Desingboom

Здесь нет прекрасных рыб или коралловых рифов, поэтому бассейн не сможет полностью заменить море. Но это, безусловно, чудесное место для обучения и тренировок перед погружением в открытую воду,

– рассказал инструктор по дайвингу Пшемыслав Кацпшак.

Строительство комплекса длилось больше 2 лет и стоило 10,6 миллионов долларов.

Погружение дайверов в бассейне Deepspot