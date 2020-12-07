Для дайвінгу тепер необов'язково їхати на море, можна просто відвідати басейн Deepspot і зануритися на 45-метрову глибину.

У польському місті Мщонув неподалік від Варшави відкриється найглибший у світі басейн для дайвінгу Deepspot, повідомляє Designboom. Глибоке занурення передбачає 30-метрову глибину, а у Deepspot дайвери зможуть пірнути аж на 45 метрів.

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За глибиною Deepspot обігнав інші басейни – італійський Y-40 Deep Joy в Монтегротто-Терме (40 метрів) та бельгійський Nemo 33 в Укелле (33 метри).

Deepspot стане навчальним і практичним майданчиком для дайверів усіх рівнів. Тут новачки зможуть розпочати свій підводний шлях, а досвідчені дайвери – насолодитися глибоким зануренням або вдосконалити свої навички та пройти курси підвищення кваліфікації.







Проєкт басейну Deepspot / Фото Designboom

Розміри нового басейну вражають – щоб заповнити його потрібно 8 тисяч кубічних метрів води, а це у 27 разів більше, ніж необхідно для стандартного 25-метрового басейну. Для цікавості дайверів тут встановили різноманітні підводні атракції – печери з "голубою дірою", що ведуть до головної впадини, руїни затонулих кораблів та затоплений храм.

Комплекс басейну включає конференц-зали, тренувальні кімнати та навіть підводні готельні номери, що розташовані на глибині 5 метрів.







Найглибший басейн для дайвінгу у світі / Фото Desingboom

Тут немає прекрасних риб або коралових рифів, тому басейн не зможе повністю замінити море. Але це, безумно, чудове місце для навчання та тренувань перед зануренням у відкриту воду,

– розповів інструктор з дайвінгу Пшемислав Кацпшак.

Будівництво комплексу тривало більше, ніж 2 роки та коштувало 10,6 мільйона доларів.

Занурення дайверів у басейні Deepspot