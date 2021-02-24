24-летняя Максин Олив из канадской провинции Онтарио претендует на упоминание своего имени в Книге рекордов Гиннесса. Она сложила огромный пазл-головоломку из 40 тысяч элементов всего лишь за 150 часов.

Пазл под названием Ravensburger Memorable Moments также внесен в Книгу Гиннеса как самая большая коммерческая головоломка в мире. Он состоит из 10 картинок, на каждой из которых изображен фрагмент из мультфильмов Disney. Всего в нем 40 320 элементов, а его размеры в собранном виде – 6,8 на 1,9 метра. Он занимает почти 13 квадратных метров.

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Самый большой пазл в мире / Фото Toy Store Depot

Максин рассказала, что складывала головоломку по 16 часов ежедневно, а в целом работа над пазлом длилась 150 часов. Предыдущее рекордное время было почти втрое больше –американец из Массачусетса закончил этот же пазл за 423 часа.

Процесс сборки девушка активно показывала в социальных сетях. На своей странице в фейсбуке она опубликовала фото каждого собранного сюжета мультика отдельно, а также полностью готового пазла. Кроме того, она проводила прямые трансляции в Twitch. Все многочасовые видео сохранились по ссылке.



Готовый пазл, который собрала Максин / Фото с фейсбука Максин Олив

Девушка уже отправила все необходимые доказательства своего достижения представителям Книги рекордов Гиннесса. Теперь ей остается только ждать их вердикта.