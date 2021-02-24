24-річна Максин Олів з канадської провінції Онтаріо претендує на згадку свого імені у Книзі рекордів Гіннеса. Вона склала велетенський пазл-головоломку з 40 тисяч елементів всього лиш за 150 годин.

Пазл під назвою Ravensburger Memorable Moments також внесений до Книги Гіннеса як найбільша комерційна головоломка у світі. Він складається з 10 картинок, на кожній з яких зображений фрагмент з мультфільмів Disney. Всього у ньому 40 320 елементів, а його розміри у зібраному вигляді – 6,8 на 1,9 метра. Він займає майже 13 квадратних метрів.

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Найбільший пазл у світі / Фото Toy Store Depot

Максин розповіла, що складала головоломку по 16 годин щодня, а загалом робота над пазлом тривала 150 годин. Попередній рекордний час був майже втричі більшим – американець з Массачусетсу закінчив цей самий пазл за 423 години.

Процес складання дівчина активно показувала у соціальних мережах. На своїй сторінці у фейсбуці вона опублікувала фото кожного зібраного сюжету мультику окремо, а також повністю готового пазла. Крім того, вона проводила прямі трансляції у Twitch. Усі багатогодинні відео збереглися за посиланням.



Готовий пазл, який зібрала Максин / Фото з фейсбуку Максин Олів

Дівчина вже надіслала усі необхідні докази свого досягнення представникам Книги рекордів Гіннеса. Тепер їй залишається лише чекати на їхній вердикт.