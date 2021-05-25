30 странных вариантов подачи блюд в ресторане, которые могут рассмешить или испортить аппетит

15:23

Практически в каждом ресторане посетителей пытаются поразить не только качеством и вкусом приготовленных блюд, но и их подачей. Есть огромное количество вариантов, которые придумывают в заведениях общественного питания, чтобы подать еду красиво и интересно. Однако, их идеи не всегда оказываются удачными, а иногда даже могут испортить общее впечатление и от вкусного блюда, и от хорошего заведения.