Развлечения 24 подготовили для вас подборку фото, которые смутили и испугали их авторов, а затем и пользователей интернета. Однако если присмотреться лучше и узнать, что именно на них изображено, они уже не будут казаться такими страшными, как было на первый взгляд.
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"Посмотрите на этот костюм змеи, который моя жена сделала для нашей дочери"
"Решил погулять по пляжу и испугался, когда подумал, что наткнулся на встречу Ку-клукс-клана. Оказалось, что это просто закрытые пляжные зонты"
"Комар пролетел перед объективом"
"Этот рак-отшельник использует выброшенную голову куклы как раковину"
"Это поле капусты. А похоже на поле инопланетных яиц, и я его ненавижу"
"Божья коровка, покрытая утренней росой"
"Обычная стирка резиновых перчаток случайно открыла врата ада"
"Высушенные скаты будут преследовать меня в кошмарах"
"Она чихнула во время панорамного селфи"
"Я сижу на диване у своей бабушки, и тут ..."
"Пожалуйста, не делайте панорамные фотографии собак"
"Вчера я увидел воздушного змея в виде кальмара"
"Это просто картофель"
"Овцы ночью"
"Малайский медведь больше похож на мужчину в костюме медведя"
"Зараженная пауками палатка"
"А теперь представьте как это выглядит в тумане"
"Картофель остался в сетке на 3 месяца"
"Подводная статуя акулы в озере Невшатель"
"Лампа в виде Иисуса"
"Птицы в Риме"
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