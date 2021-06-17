Развлечения 24 подготовили для вас подборку фото, которые смутили и испугали их авторов, а затем и пользователей интернета. Однако если присмотреться лучше и узнать, что именно на них изображено, они уже не будут казаться такими страшными, как было на первый взгляд.

Это интересно 5 самых маленьких казино в истории Лас-Вегаса

"Посмотрите на этот костюм змеи, который моя жена сделала для нашей дочери"

"Решил погулять по пляжу и испугался, когда подумал, что наткнулся на встречу Ку-клукс-клана. Оказалось, что это просто закрытые пляжные зонты"

"Комар пролетел перед объективом"

"Этот рак-отшельник использует выброшенную голову куклы как раковину"

"Это поле капусты. А похоже на поле инопланетных яиц, и я его ненавижу"

"Божья коровка, покрытая утренней росой"

"Обычная стирка резиновых перчаток случайно открыла врата ада"

"Высушенные скаты будут преследовать меня в кошмарах"

"Она чихнула во время панорамного селфи"

"Я сижу на диване у своей бабушки, и тут ..."

"Пожалуйста, не делайте панорамные фотографии собак"

"Вчера я увидел воздушного змея в виде кальмара"

"Это просто картофель"

"Овцы ночью"

"Малайский медведь больше похож на мужчину в костюме медведя"

"Зараженная пауками палатка"

"А теперь представьте как это выглядит в тумане"

"Картофель остался в сетке на 3 месяца"

"Подводная статуя акулы в озере Невшатель"

"Лампа в виде Иисуса"

"Птицы в Риме"

Смотрите также Что здесь происходит: 25 людей, которые сохраняют спокойствие в очень странных ситуациях