Розваги 24 підготували для вас добірку фото, які спантеличили та налякали їхніх авторів, а потім і користувачів інтернету. Проте, якщо придивитися краще і дізнатися, що саме на них зображено, вони вже не здаватимуться такими страшними, як було на перший погляд.

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"Подивіться на цей костюм змії, який моя дружина зробила для нашої дочки"

"Вирішив погуляти по пляжу і злякався, коли подумав, що наткнувся на зустріч Ку-клукс-клану. Виявилось, що це просто закриті пляжні парасолі"

"Комар пролетів перед об'єктивом"

"Цей рак-самітник використовує викинуту голову ляльки як раковину"

"Це поле капусти. А схоже на поле інопланетних яєць, і я його ненавиджу"

"Сонечко, вкрите ранковою росою"

"Звичайне прання гумових рукавичок випадково відкрило ворота пекла"

"Висушені скати переслідуватимуть мене у кошмарах"

"Вона чхнула під час панорамного селфі"

"Я сиджу на дивані у своєї бабусі, і тут..."

"Будь ласка, не робіть панорамні фотографії собак"

"Вчора я побачив повітряного змія у вигляді кальмара"

"Це просто картопля"

"Вівці вночі"

"Малайський ведмідь більше схожий на чоловіка у костюмі ведмедя"

"Заражений павуками намет"

"А тепер уявіть який вигляд це має у тумані"

"Картопля залишилася в сітці на 3 місяці"

"Підводна статуя акули в озері Невшатель"

"Лампа у вигляді Ісуса"

"Птахи у Римі"

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